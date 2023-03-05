愛沙尼亞大選登場 反援烏民族主義勢力或壯大

（法新社愛沙尼亞首都塔林5日電） 愛沙尼亞人今天前往投票所投票選舉新國會，選舉結果可能讓一直反對向烏克蘭運送更多武器的極右翼民族主義者勢力更加壯大。

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根據民調結果，總理卡拉斯（Kaja Kallas）的中間偏右「改革黨」（Reform Party）將贏得選舉，但可能得籌組聯盟才能繼續執政。

根據 Kantar Emor2月調查，改革黨預計贏得28.7%選票，極右翼「愛沙尼亞保守人民黨」（EKRE）則以18.2%的得票率排第2。

這份2月份的民調還顯示，中央黨（Centre Party）支持率為13.4%，愛沙尼亞200黨（Estonia 200）支持率13.4%，社會民主黨（Social Democrats）支持率為 10.1%，祖國黨（Isamaa）則為8.5%。

與俄羅斯接壤的愛沙尼亞人口130萬，擁有一個101席的一院制國會。

作為歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）成員國的這個波羅的海國家，過去一年帶頭呼籲提供更多軍事援助，來協助烏克蘭擊退俄羅斯的入侵。

目前愛沙尼亞對烏克蘭的軍援超過國內生產毛額（GDP）的1%。

卡拉斯接受法新社訪問時說：「我們支持一個開放、友好、具有西方思想的、歐洲的、聰明的國家。」

但愛沙尼亞保守人民黨黨魁赫默（Martin Helme）表示，愛沙尼亞不該進一步加劇與莫斯科的緊張關係。

愛沙尼亞保守人民黨打着反對增加對基輔軍援的政見選舉，呼籲不再接收烏克蘭難民、減少移民比率，藉此保護愛沙尼亞勞工。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2023 AFP