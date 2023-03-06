孟加拉洛興雅難民營燃起大火 逾萬人無家可歸

（法新社孟加拉庫圖巴朗5日電） 孟加拉官員說，孟加拉東南部一處洛興雅（Rohingya）難民營今天遭遇祝融，濃濃黑煙直竄天際，大火燒毀2000個避難所，導致大約1萬2000人無家可歸。

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孟加拉難民救濟和遣返委員拉曼（Mohammad Mizanur Rahman）告訴法新社，全球最大難民聚落之一的庫圖巴朗（Kutupalong）難民營11號營區今天下午2時45分燃起熊熊大火，迅速吞噬了竹子和防水油布搭建的簡易房舍。

他說：「大約2000個避難所被燒毀，導致約1萬2000名被迫流離失所的緬甸公民無家可歸。」

他補充說，至少有35座清真寺和21座難民學習中心也被燒毀，不過沒有傳出有任何人員傷亡。

30歲的洛興雅人裘哈（Mamun Johar）說：「我的住處被火舌吞噬。（我的商店）也付之一炬。這場大火奪走了我的一切。」

火勢在3個小時內受到控制。

目前尚不清楚起火原因；當局已下令展開調查。

有將近100萬洛興雅難民生活在條件惡劣的難民營，這些營區經常發生火災。

孟加拉國防部上個月發布報告說，在2021年1月至2022年12月期間，洛興雅難民營共發生222起火災，其中包括60起縱火案。

2021年3月，洛興雅難民營發生歷來最嚴重火災，至少有15人葬身火窟，約5萬人流離失所。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）

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