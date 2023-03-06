愛沙尼亞大選結果呼出欲出 執政黨遙遙領先

（法新社塔林5日電） 愛沙尼亞大選將近完成的計票結果顯示，現任總理卡拉斯（Kaja Kallas）的中間偏右改革黨（Reform Party）遙遙領先，擊敗極右翼愛沙尼亞保守人民黨（EKRE）。

廣告 繼續瀏覽後續

保守人民黨的競選訴求是，反對武器進一步運送烏克蘭。

根據目前為止的計票結果，改革黨囊括31.6%的選票，人民保守黨取得16%的選票。愛沙尼亞國會席次有101席，為了繼續掌握執政大權，改革黨必須再次和一個或多個政黨共組執政聯盟。

中央黨（Centre Party）目前得票率為14.7%，愛沙尼亞200黨（Estonia 200）得票率13.5%、社會民主黨（Social Democrats）得票率9.4%，祖國黨（Isamaa）得票率則為8.3%。

卡拉斯談到結果時說：「這比我們預期的要好得多…我們已經排除了與保守人民黨結盟的可能性，而且我會堅守我的諾言。」

保守人民黨領導人赫爾姆（Martin Helme）在選舉之夜暗示說改革黨「偷走」選舉。

改革黨為中間偏右的自由黨派，吸引企業主和年輕專業人士。

改革黨承諾提高軍費開支，至少佔國內生產毛額（GDP）的3%，並要減輕企業的稅賦，也盼通過一項准許同性伴侶關係的民事法律。

在保守人民黨方面，則反對向基輔提供額外軍事援助，呼籲停止收容烏克蘭難民，並要降低移民比率，以保護愛沙尼亞當地勞工。

愛沙尼亞選舉委員會仍需確認最後結果，一旦核實，改革黨將贏得國會37個席位，比4年前多了3席。

愛沙尼亞有130萬人口，與俄羅斯接壤，是歐盟和北大西洋公約組織（NATO）成員國，在過去一年帶頭呼籲提供更多軍事援助，以伸援烏克蘭抵禦俄羅斯的入侵。

愛沙尼亞對烏克蘭的軍事援助佔GDP比重1%以上，相對於其經濟規模而言，這是所有國家中貢獻最大的。愛沙尼亞許多選民都關心正在進行的俄烏戰爭。（譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP