拜登發表紀念「血腥星期日」演說 強調必須面對歷史好壞兩面

（法新社塞麻5日電） 美國總統拜登今天在紀念「血腥星期日」的演說中強調了解歷史的重要性，包括好的一面與壞的一面。

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拜登今天在阿拉巴馬州塞麻的愛德蒙佩特斯橋發表紀念「血腥星期日」演說，強調「歷史很重要」。他表示「血腥星期日」僅催化了對黑人權利的支持，並在幾個月後促成投票權法通過。投票權法是一項禁止投票中出現種族歧視的聯邦法律。

拜登說，遊行者「迫使國家面對殘酷事實」，他指責現在的共和黨反對派，試圖「掩蓋歷史真相」。

關於美國學校應如何教授美國史的爭論愈演愈烈，拜登說：「無論有些人多麼努力，我們都不能只選擇學習我們想知道的，而不學習我們應知道的。」

他也說：「我們應學習一切。好的，壞的，了解為什麼我們是一個國家，每個人都應知道塞麻事件的真相。」

自2020年以來，美國幾個保守州通過法律，禁止教授研究美國社會體制性種族主義的批判性種族理論。

佛羅里達州共和黨籍州長迪尚特（Ron de Santis）最近為禁止在高中開設非裔美國人研究課程辯護，他認為這些課程是以「教條」方式推動「社會正義」議題，像是「酷兒理論」。

各界看好迪尚特將代表共和黨參加2024美國總統大選。

拜登在演講中表示，美國必須在捍衛投票自由方面保持警惕。他指出，投票權法已遭保守派主導的最高法院徹底毀壞，同時保守派領導州通過的數十項改革法案，也威脅了投票權法。批評者認為，這些改變讓黑人與其他少數族裔更難投票。

現年80歲的拜登，政治生涯高度依賴非裔選民支持，他曾敦促國會通過重大選舉改革方案，不過遭到共和黨阻撓。

© 2023 AFP