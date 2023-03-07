企圖開啟緊急出口並攻擊空服員 美33歲男子下機後被捕

（法新社紐約6日電） 美國檢察官今天表示，搭乘聯合航空（United Airlines）航班的一名美國乘客因被控試圖開啟緊急出口並以金屬湯匙刺傷一名空服員而遭逮捕。

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麻薩諸塞州聯邦檢察官辦公室表示，這架從洛杉磯起飛的班機5日降落波士頓洛根國際機場（Boston Logan International Airport）後，33歲乘客托瑞斯（Francisco Severo Torres）隨即被捕。

麻州聯邦檢察官辦公室在聲明中說，來自麻薩諸塞州蘭民斯特（Leominster）的托瑞斯遭控試圖以危險武器干擾航班機組人員與空服員。

檢方表示，這架飛機的機組人員在降落波士頓前約45分鐘發現，有一個緊急逃生出口艙門被調到一般模式（disarmed）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國司法部表示，在班機從洛杉磯飛往波士頓途中，機組人員看到機上一個艙門處於一般狀態的警告訊息，空服員巡視後發現艙門的上鎖手柄被推到非完全上鎖狀態，緊急逃生滑梯的手柄則處於解除待命狀態。

檢方表示，當時空服人員與被發現靠近逃生出口的托瑞斯對峙，並告知機長「他們認為托瑞斯對飛機構成威脅」。

麻州聯邦檢察官辦公室說，托瑞斯被控在不久後以斷裂的金屬湯匙攻擊一名空服員，拿湯匙「刺向這名空服員頸部區域3次」。

檢察官辦公室表示：「機上乘客之後與托瑞斯扭打，在機組人員協助之下，他最後遭到制服。」

根據刑事告訴狀，托瑞斯告訴調查人員，他在飛機洗手間將一根湯匙折成兩半當作武器使用，他也告訴執法機關，他試圖開啟逃生出口，有想跳出飛機的念頭。

聯合航空發聲明表示，這起事件「未傳出有人嚴重受傷。我們對我們班機上任何型態的暴力行為採取零容忍態度。這名乘客在等待調查期間將禁止搭乘聯航班機」。

如果遭到定罪，托瑞斯可能面臨最高無期徒刑。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）

© 2023 AFP