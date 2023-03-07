北韓指控美國「蓄意」利用韓美聯合軍演 升高緊張關係

（法新社首爾7日電） 官方的北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓外交部指控美國「蓄意」利用與南韓進行的聯合軍事演習，升高朝鮮半島的緊張關係。

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南韓與美國3日宣布將於3月13日至23日舉行長達十幾天的大規模聯合軍演。南韓國防部今天也在網路上發布一段影片，顯示韓美兩國戰機在朝鮮半島外海進行共同訓練。

北韓外交部在日期標註為6日的聲明中表示：「儘管我方一再警告，美國仍蓄意繼續升高緊張局勢。」

聲明還說，「南韓與美國最近的聯合空中軍演清楚表明，美國對朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）使用核武的計畫，正以實戰形式推進」。

美國與南韓表示，即將進行的這場演習屬於防禦性質，但北韓將其視為入侵演練。

官媒北韓中央通信社引述北韓外交部聲明報導：「我們對美國和南韓不負責任且令人憂心的武力炫耀深感遺憾，這不斷把朝鮮半島局勢推向不可預測的狀態。」

聲明補充表示，北韓要求「立即停止破壞朝鮮半島和平穩定的軍事敵對行為」。

北韓亦表示，如果美國與南韓持續進行危險的軍事挑釁，無法保證雙方龐大軍力是否會在對抗激烈的朝鮮半島上發生實際衝突。

北韓官媒5日報導說，北韓已呼籲聯合國敦促南韓與美國停止聯合軍演。

© 2023 AFP