印尼土石流救援困難 死亡人數恐攀升

（法新社雅加達7日電） 印尼救災官員表示，搜救人員今天正在一個邊陲島嶼搜救因土石流失蹤的數十人。昨天此處遭到豪雨和土石流侵襲，恐造成15人喪生，搜救人員已找到10具遺體。

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惡劣天氣和通信中斷讓救援行動變得複雜。受災的塞拉桑島（Serasan）位於婆羅洲（Borneo）和馬來半島之間的納土納群島（Natuna）。

納土納資訊傳播機構提供的影像顯示，當地有些房屋化為廢墟，還可以見到樹木倒落和一些屋頂受損。

印尼國家災害應變總署發言人穆哈里（Abdul Muhari）告訴當地「城市電視台」（Metro TV），搜救人員在現場已經找到10具屍體，然而村民估計有15人死亡。

穆哈里說：「已確認6位遇難者身分，剩下4位還在查證中。」他還說，仍有42人失蹤，目前已經找到8位先前列為失蹤者，然而其中4人仍在危急狀態。

穆哈里表示，搜救人員正在集中力量搜索一處懸崖附近的道路。他還說：「沿着這條路大約有30間房屋被掩埋，這裡是我們搜救的重點。」

穆哈里補充說，災害應變總署正在運送食物和帳篷，同時調度衛星通訊設備和兩架直升機，希望建立通訊管道以加快救援速度。

印尼雨季容易出現土石流，部分地區因為砍伐森林而情況加劇；長期暴雨則導致洪水頻發。2020年首都雅加達和附近城市發生洪水，造成至少67人死亡。

專家表示氣候變遷可能會使印尼的氣象災害更加嚴重。

© 2023 AFP