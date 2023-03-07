遭抗議群眾包圍追打 秘魯軍人跳河逃生6人溺斃

（法新社利馬6日電） 秘魯國防部今天表示，有6名軍人在南部逃離抗議群眾追打時，跳進冰冷的河水裡溺斃。

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秘魯國防部宣布有6名軍人死亡。獲救的軍人說，他們5日在普諾區（Puno）伊拉韋市（Ilave）的反總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）政府示威活動上，遭手持彈弓與木棍的抗議群眾攻擊。

去年12月，時任總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）在試圖解散國會並透過政令實施統治後，遭到罷黜與逮捕，之後秘魯爆發第一起示威活動，接着普諾成了抗議活動頻發的中心。

他的支持者要求博魯阿爾特辭職、再度舉行選舉、制定新憲法與解散國會。

根據秘魯人權監察組織，自此之後的衝突中，共有50多人死亡與1300多人受傷，其中有近一半是安全部隊成員。

這些軍人的遺體今天從伊拉韋河（Ilave River）打撈上岸。伊拉韋河是的的喀喀湖（Lake Titicaca）的支流。的的喀喀湖位於秘魯與波利維亞的交界處。

根據秘魯國防部發布的影片，一名逃脫的軍人說，他與他的同袍「必須渡過伊拉韋河…因為我們無處可逃」。

他與十幾名軍人坐在一起受訪，身上都包着毛毯。他說：「有800到900人包圍我們，開始朝我們丟擲石頭。民眾罵我們貪腐、是謀殺犯。」

這名軍人說，大家手牽着手試圖形成人鏈渡河，但「河流把我們帶走…有些軍人開始溺水身亡」。

普諾一個健康照護團體5日說，當地民眾把軍人從河中救起後，他們照料了5名有失溫症的軍人。

53歲的卡斯蒂約因為遭控數項貪污罪名接受調查，遭法官裁定審前羈押18個月，現在遭監禁在利馬（Lima）。

這些示威活動是由秘魯南部貧困的原住民發起，由於卡斯蒂約出身貧寒、也有原住民血統，他們視卡斯蒂約為對抗貧窮、種族主義與不平等的盟友。

© 2023 AFP