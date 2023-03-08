以色列約旦河西岸突襲 殺害6巴勒斯坦人

（法新社約旦河西岸哲寧7日電） 以色列軍隊今天在哲寧（Jenin）殺害6名巴勒斯坦人，包括1名被控殺害兩名以國民眾的激進分子，這是暴力激增的約旦河西岸佔領區最新一起突襲行動。

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巴勒斯坦衛生部表示有6名男子喪生，其中1人49歲，其餘皆20幾歲。這場衝突中，以色列士兵在猛烈的槍聲中發射肩射式火箭彈。

巴勒斯坦新聞機構瓦法社（WAFA）報導指出，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）的發言人魯代納（Nabil Abu Rudeina）表示，在哲寧（Jenin）難民營動用火箭彈，是「全面開戰」之舉。

目擊者表示，以色列軍隊進入難民營並包圍一間房舍時遭遇反擊。軍隊通報說，有人朝軍人投擲「爆裂物和石塊」。

法新社的攝影記者看到濃煙從建築物中竄出。

難民營中的哲寧敢死隊（The Jenin Brigade）在通訊軟體Telegram上表示，他們的槍手與以色列部隊發生了「暴力衝突」。

喪生的巴勒斯坦人當中，49歲的卡爾沙（Abdel Fatah Hussein Khroushah）是以色列軍方口中隸屬伊斯蘭激進團體哈瑪斯（Hamas）的「恐部分子」，被控於2月26日在巴勒斯坦城鎮哈瓦拉（Hawara）殺害兩名以色列屯墾者。

巴勒斯坦衛生部表示，今天的突襲行動造成至少26名巴勒斯坦人受傷，其中3人傷重。以色列軍方表示，他們兩名士兵受到輕傷。

© 2023 AFP