俄羅斯：西方媒體報導北溪管線遭破壞 是為了轉移注意力

（法新社斯德哥爾摩8日電） 克里姆林宮今天表示，西方媒體關於北溪天然氣管道爆炸的報導是為了轉移注意力，而俄羅斯對美國官員可以在沒有調查的情況下，就對攻擊事件做出任何假設感到困惑。

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紐約時報昨天報導，美國官員檢視的新情報顯示，俄羅斯與德國之間的北溪天然氣管線遭炸毀，是一個支持烏克蘭的團體所為。

根據紐約時報，美國官員沒有見到證據表明烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）涉入此事，也沒有指明情報來源或所涉組織。

根據紐約時報，這項情報顯示，這些破壞分子是「俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的反對者」。

根據俄羅斯新聞社（RIA Novosti），克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「顯然策畫這次攻擊的人想要轉移注意力，這很明顯是一項配合得宜的媒體宣傳攻勢。」

培斯科夫還說：「這整件事不僅不尋常，還明顯是樁駭人聽聞的罪行。」

俄羅斯表示，自己被排除在瑞典、丹麥和德國當局進行的調查行動之外，而且這些調查未將此事歸咎於任何一個國家或行為者。

© 2023 AFP