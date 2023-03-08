歐盟防長將商議緊急供應烏克蘭炮彈

（法新社斯德哥爾摩8日電） 歐洲聯盟（EU）各國國防部長今天將商討搜尋庫存的計畫，以期將價值10億歐元的彈藥緊急送交烏克蘭，同時計畫下達聯合訂單採購更多炮彈，以確保對烏克蘭的供應不絕。

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支持烏克蘭的西方國家警告，烏國155公釐炮彈極為短缺，因為烏軍為對抗俄軍日益耗損的攻勢，每天都要發射數千枚此型炮彈。

歐盟國家國防部長在瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）會見烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）時，將討論一個三管齊下的作法，以滿足烏軍眼前需求，也能強化歐洲比較長期的國防工業。

計畫的第一部分一如歐盟外交決策單位所闡述，打算動用歐盟10億歐元經費，在數周時間內將各國庫存的炮彈送往基輔。

官員表示，他們確信各國現仍庫存中的155公釐炮彈足夠，不會因為提供烏克蘭部分炮彈而過分削弱自身防務。歐盟各國防長可望在開會期間，說明詳細狀況。

計畫第2部分是將歐盟和烏克蘭的需求綜合考量，以一起下達龐大訂單，來激勵生產商擴大產能。這對歐盟27國而言是個重要轉變，因為俄烏戰爭已使歐盟在防務上加速採取一致行動。

歐盟官員表示，為滿足烏克蘭需求，可能會動支歐盟共同基金中的另一筆10億歐元資金。愛沙尼亞最初建議，動支40億歐元來為烏克蘭採購100萬發炮彈，同時為歐盟注入更多資金。

愛沙尼亞國防部高層官員羅爾（Madis Roll）告訴記者：「根據烏克蘭需求，他們每個月至少需要35萬發155公釐炮彈，因此愛沙尼亞提出倡議，共同為烏克蘭採購至少100萬發155公釐炮彈，這絕對是烏克蘭最起碼的需要。」

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