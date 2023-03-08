烏克蘭戰俘遇害影片瘋傳 聯合國認為內容真實可信

（法新社日內瓦8日電） 社群媒體上瘋傳一名被俘虜烏克蘭軍人遭到俄羅斯士兵處決的影片。聯合國今天指出，相關內容可能是真實的。

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影片內容似乎顯示，一名被俘的烏克蘭戰士站在淺溝中抽着菸，當他說出「榮耀歸於烏克蘭」時遭以自動武器射殺多槍。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）發言人告訴法新社：「我們知悉上傳社群媒體的這段影片，內容顯示一名喪失戰鬥力的烏克蘭士兵看起來遭到俄羅斯武裝部隊處決。根據初步檢視，我們相信這段影片可能真實可信。」

「自從俄羅斯於一年前對烏克蘭進行武裝攻擊以來，人權事務高級專員公署就記錄到為數眾多違反戰俘相關國際人道法，包括對俄羅斯和烏克蘭戰俘即決處決。」

「必須對所有相關指控展開公正而且有效的調查，並且對應負責任者究責。」

烏克蘭矢言對這起殺害事件進行報復。基輔官員歸咎俄軍，並且要求國際刑事法院（International Criminal Court）展開調查。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）昨天表示，俄羅斯對烏克蘭戰爭造成的毀滅規模將會危害好幾代人的權利。他說這是對第二次世界大戰後出現的普世人權觀念的「背叛」。

圖克在聯合國人權理事會（UNHRC）致詞指出：「烏克蘭戰爭已經導致平民死傷，毀滅程度令人震驚…未來數個世代烏克蘭人的權利將會蒙受其害。」

圖克定31日針對烏克蘭戰爭發表進一步講話。

© 2023 AFP