俄大規模飛彈攻擊 烏克蘭各地連環爆、多處停電

（法新社基輔9日電） 烏克蘭地方官員表示，俄羅斯今天稍早對烏國一連串地區發動攻擊，包括首都基輔、黑海港市敖德薩（Odesa）和第2大城哈爾科夫（Kharkiv），導致許多地區停電。

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這波攻擊目標範圍很廣，從烏克蘭西部的日托米爾（Zhytomyr）、文尼察（Vinnytsia）和瑞夫尼（Rivne）地區延伸到中部城市第聶伯羅（Dnipro）和波塔瓦（Poltava）。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）說，基輔西南部地區發生爆炸，救難人員正趕赴現場。他說，當局為預防電網全面癱瘓，已超前部署切斷約15%基輔居民的電力供應。

身處基輔的路透社記者約於上午7時聽到一連串爆炸聲。

克里契科說，有2人在今天的爆炸中受傷。

敖德薩州州長馬欽柯（Maksym Marchenko）表示，大規模飛彈攻擊擊中敖德薩市一座能源設施，引發停電。

馬欽柯在通訊軟體Telegram說，俄軍對敖德薩州發動大規模飛彈攻擊，擊中能源設施與民宅。他還說，防空部隊已經擊落多枚飛彈，預計將會出現新一波攻勢。

「幸運的是沒有人員傷亡。限電措施即刻生效。」

哈爾科夫州州長西涅古波夫（Oleh Synehubov）表示，哈爾科夫州和第2大城哈爾科夫已遭受15次空襲。「基礎設施再度淪為攻擊目標。相關傷亡統計正在確認中。」

烏克蘭媒體Obozrevatel報導，落在哈爾科夫的一枚飛彈造成2人受傷。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）今天表示，俄羅斯發動攻擊後，札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）喪失電力供應，目前正以柴油發電機維持運作。

烏克蘭國家核電公司在聲明中說：「火箭彈攻擊切斷了札波羅熱核電廠與烏克蘭電力系統之間的最後一條通訊線路。」

© 2023 AFP