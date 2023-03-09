喬治亞推外國代理人法惹議 美國促允許和平示威

（法新社華盛頓8日電） 喬治亞研擬帶有俄羅斯色彩的立法草案，對批評團體獲得外國資金制定規範，美國今天敦促特比利西政府允許民眾和平示威，聲援反對外國代理人法案的大規模抗議。

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美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴記者，「我們敦促喬治亞政府遵守民眾和平集會與和平抗議的自由」，呼籲各方保持「克制」。

「我們與喬治亞人民站在一起，支持他們懷抱的願景。」

喬治亞警察朝反對這項立法提案的數以千計抗議群眾發射水炮與催淚瓦斯，示威群眾說這項立法是按照俄羅斯用來讓異議團體噤聲的法律所草擬。

這個前蘇聯加盟共和國渴望加入歐洲聯盟（EU）與北大西洋公約組織（NATO），抗議群眾擔憂國家將走向獨裁。

普萊斯說，這項法案「危及喬治亞加入歐洲-大西洋的未來」。

他說：「我們擔憂這類立法的通過，將對我們持續成為喬治亞與喬治亞人民過去數十年來所力求戰略夥伴的能力產生後果。」

正在對抗俄羅斯入侵的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早也聲援喬治亞抗議群眾。

澤倫斯基傍晚向全國發表談話時說：「沒有一個烏克蘭人不希望與我們友好的喬治亞成功，成功實施民主、成功進入歐洲。」

© 2023 AFP