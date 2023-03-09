希臘檢方再起訴3位鐵路官員 總理矢言調查透明化

（法新社雅典9日電） 希臘2月28日發生國內有史以來最嚴重列車事故，造成57人喪命。希臘檢方今天再起訴3名跟這起事故相關的鐵路官員，希臘總理則誓言在調查這起悲劇事故時要「絕對透明化」。

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2月28日，希臘中部兩列火車迎面相撞造成57人死亡，成為希臘有史以來最嚴重的列車事故，事故引發社會大眾憤怒，數以萬計的示威民眾昨天在全國各地抗議。

事故當天的值班站長被控錯誤指示兩列列車進入同一軌道，因此釀成嚴重事故，他已在數天前被起訴。

一位司法界消息人士告訴法新社，一名負責調度輪班的鐵路督導被控指派缺乏經驗的站長在繁忙假期期間輪值夜班，他今天也被起訴。

另外2名站長被控早退，同樣遭起訴。這3人面臨過失殺人、造成身體傷害和交通中斷等罪名，一旦罪名成立，恐面臨終身監禁。

隨着各界日益不滿鐵路當局長期管理不當，希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）於事故發生以來的首次內閣會議中，誓言在揪出疏失的調查方面「絕對透明化」。

米佐塔基斯預料會在未來幾個月競選連任，他矢言將即刻採取行動，改善弊病叢生的鐵路運輸。

米佐塔基斯誓言會「竭盡所能」確保完成安全系統改善，他在電視轉播的談話中說：「我們對此都有責任。我們必須勇於承認。」

© 2023 AFP