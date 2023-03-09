荷蘭政府以安全為由 宣布晶片技術出口管制

（法新社海牙8日電） 在美國施壓限制中國取得技術下，荷蘭政府今天宣布關於電腦晶片製造技術的新出口管制計畫。

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法新社報導，荷蘭是歐洲主要的微晶片生產設備製造者，一直面臨壓力以實施類似美國去年宣布的管制措施。

荷蘭貿易部長施萊納馬赫（Liesje Schreinemacher）致函國會指出：「政府已做出結論，為了國際和國家安全，有必要擴大現行對特定半導體生產設備的出口管制。」

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）前往白宮會晤美國總統拜登並討論這項議題不到2個月後，荷蘭今天做了上述宣布。

這項出口管制預料將對設於荷蘭的艾司摩爾（ASML）造成影響，ASML是歐洲最大的半導體科技公司。

荷蘭政府未直接提到ASML，但表示出口管制將針對深紫外光曝光機（Deep Ultraviolet lithography, DUV），這是一種在微晶片上投印微型電路的技術，為ASML所專長。

荷蘭政府表示，出口管制的目的是避免用於軍事上，以及保護荷蘭在這種技術上「獨一無二的領先地位」。

ASML也製造更複雜許多的極紫外光（Extreme Ultraviolet, EUV）機器，但這種設備已在一項民用暨軍事科技協定下受到出口管制，這項協定由美國和荷蘭等約40國簽署。

對於荷蘭政府這項宣布，ASML回應現在須為其最先進的DUV系統申請出口許可。

北京昨天猛批美國，稱拜登政府以一連串科技管制等方式拉高緊張態勢。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）

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