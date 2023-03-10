紐約檢察官提供川普向大陪審團作證的機會

（法新社紐約9日電） 美國媒體報導，紐約地方檢察官為美國前總統川普提供了向大陪審團作證的機會，這代表川普涉嫌向色情明星支付封口費的調查，可能很快就會起訴。

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紐約時報與華盛頓郵報今天報導，川普有機會在下周向紐約大陪審團作證，據稱陪審團的調查涉及2016年總統大選前夕，川普向一名叫「暴風雨丹尼爾斯」的成人電影女演員支付13萬美元（約合新台幣403萬元）的封口費，丹尼爾斯表示她曾與川普有染。

這起訴訟是由曼哈頓地方檢察官布萊格主導，紐約時報與華盛頓郵報兩份報紙均引用知悉訴訟人士的話加以報導，布萊格是在今年一月份上任的民主黨檢察官。

泰晤士報表示，像這類的出庭作證幾乎代表檢察官即將進行起訴。如果任何起訴起立，這將是美國前總統首次遭到刑事罪名指控。

已宣布再次入主白宮的川普正面臨地方與聯邦的多項刑事調查，原因是他在第一個任期之前、期間和之後可能存在不當行為，不過他尚未因其中任何一項受到起訴。

檢方對封口費的長期調查或任何其他調查的起訴，也可能影響2024年的美國總統大選。

這筆封口費是2016年11月總統大選前兩周支付的，據稱是為了阻止原名柯立福（Stephanie Clifford）的丹尼爾斯披露她多年前與川普有染。這筆錢是由川普助手，亦是川普前任律師的科恩（Michael Cohen）支付，科恩表示這筆款項已經報銷。

泰晤士報指出，科恩報銷的款項如果未獲適當稽核，在紐約可能導致輕罪指控，但如果賬目虛假只是為了遮掩第二次犯罪，則可能會構成重罪。

© 2023 AFP