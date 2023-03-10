菲空運記者飛臨南沙群島 遭中國海警船驅趕

（法新社南沙群島上空10日電） 菲律賓海岸防衛隊一架飛機搭載記者飛臨爭議激烈的南海南沙群島上空，這時中國方面的無線電傳來嚴厲的要求，「馬上離開」。

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出聲的是中國一艘海警船上的無線電操作員，位置在飛機下方1000公尺，為當時海面上幾十艘船舶之一。

在菲國這架飛機飛越該國佔領的南海島礁時，中國無線電操作員以中文和英語喊話7次，包括「你們已進入中國島礁（四周海域）並構成安全威脅，為避免誤解，馬上離開」。

菲律賓飛行員則答稱，他們正飛行在本國領空。

中國自稱擁有幾乎整個南海的主權，包括南沙群島，對於此一主權聲索並無法律依據的國際仲裁結果，視若無睹。

過去10年來，中國將佔領的南沙島礁軍事化，修建了機場跑道、港口並設置雷達系統。為伸張領土聲索，並出動了數百艘海警船和其他船舶在此海域巡邏，聚集在島礁周圍，並騷擾和攻擊漁船與其他船舶。

中國還會設法驅趕島礁上方空域中的外國飛機。

菲國現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）堅稱，不會任由中國踐踏菲國海權，這與前任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）形成了對比，杜特蒂不願批評中國。

菲國海岸防衛隊西菲律賓海（West Philippine Sea，菲律賓西側海域）事務發言人塔瑞拉（Jay Tarriela）准將8日在首都馬尼拉的一項論壇中說，菲國的應對新策略是高聲說出中國的「惡霸行為和侵略行動」。

菲國海岸防衛隊經常公布中國船艦出現在菲國所佔島礁四周海域的資訊，包括照片和影片。塔瑞拉說，這有助於使菲國人民知曉，並使他國得以批評中國的作為，同時還可迫使中國「出面說明或說謊到底」。

© 2023 AFP