德國「耶和華見證人」前成員槍擊案 槍手犯案後自盡

（法新社漢堡10日電） 德國當局今天表示，一名心懷不滿的「耶和華見證人」（Jehovah's Witness）教派前成員，昨晚在漢堡（Hamburg）開槍殺害6名會眾後舉槍自盡。

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漢堡市內政廳長葛羅特（Andy Grote）說，這起攻擊事件另造成8人受傷，其中4人傷勢嚴重，這是「本市近期最嚴重的犯罪」。

德國「耶和華見證人」表示：「對於成員遭受可怕攻擊深感悲痛。」

警方確認槍手是35歲的「耶和華見證人」前成員菲力普（Philipp F.），他大約18個月前離開這個團體，「但顯然關係不好」。

一名高級檢察官說，調查人員仍在查訪殺人動機，但無跡象顯示與恐怖主義有關。

今年1月，武器管制部門收到匿名檢舉，內容指稱菲力普可能患有未確診的心理疾病，且「對耶和華見證人及其信徒，以及前僱主，都懷有憤恨」。

案發後，警方於槍手公寓中發現15個彈匣，每個彈匣裝有15發子彈，另外還有4包彈藥，約有200發子彈。

昨晚，槍手先朝一扇窗戶開槍，再由窗戶進入會眾舉辦儀式的地點，然後朝參加儀式的三十多人射擊。另有25人透過線上直播參與這場儀式。

德國時間晚上9點4分，緊急救援單位接到第1通求救電話，警察在數分鐘後強行進入「耶和華見證人」的建築物。

葛羅特說，警方打斷了槍擊，促使槍手逃到一樓後自殺，「我們可以假設（警方的迅速行動）挽救了許多生命」。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）譴責這起事件是「野蠻的暴力行為」，還說他與受害者及其親朋好友同在。

警方最初說，這起槍擊案造成8人死亡，但其中包括槍手與尚未出生的7個月大胎兒；懷着這名胎兒的孕婦倖免於難，被列為傷者之一。

警方希望目擊者挺身而出，並將他們可能拍到的任何照片或影片上傳到一個特別設置的網站。

德國約有17萬5000名「耶和華見證人」信眾，其中漢堡有3800名。

© 2023 AFP