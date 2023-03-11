美歐啟動協商 盼化解電動車電池貿易問題

（法新社華盛頓10日電） 美國總統拜登與歐盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）今天在華盛頓宣布展開一項協商，目的是要在美國新的綠色經濟刺激計畫下，讓歐盟生產者得將用於電動車電池的關鍵礦物出口至美國。

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拜登與範德賴恩在聯合聲明中表示，雙方有意立即就特定關鍵礦物的協議進行協商，目的是希望在歐盟開採或加工相關關鍵礦物時，能依據拜登簽署的「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act, IRA）經濟刺激計畫，獲得美國政府補貼。

電池是美國擴大電動汽車生產計畫的重要一環。「降低通膨法案」預計投入約3700億美元（約合新台幣11兆2000億元）用於稅收抵免和潔凈能源補助，但需符合「美國製造」的要求。

範德賴恩在會見拜登後告訴記者：「我們今天同意將致力處理在歐盟開採或加工的關鍵原料，並允許它們進入美國市場，讓它們和在美國市場開採的一樣。我們將努力達成協議。」

歐洲領袖日益擔心歐盟的能源與汽車企業將被美國拒於門外或遷往美國。這項關鍵礦物的協商，目的是為歐盟提供一項至關重要的豁免權。

雙方在聯合聲明中強調，「降低通膨法案」與「綠色新政產業計畫」（Green Deal Industrial Plan）等旨在呼應美方這項計畫的歐洲新倡議，應協力合作。

聲明表示，雙方將採取措施，避免各自提出的獎勵措施擾亂跨大西洋貿易與投資的流動，還說雙方反對零和競爭，如此一來才能讓獎勵措施最大化潔凈能源的部署與就業機會，避免淪為私人利益的意外之財。

© 2023 AFP