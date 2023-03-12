迫批難民政策前國腳交出主持棒 BBC挨轟英相緩頰

（法新社倫敦11日電） 英國廣播公司因逼日前批評英國政府非法移民政策的英格蘭足球傳奇、現任足球節目主持人林納克交出主持棒而挨轟。英國首相蘇納克今天出面緩頰，盼雙方紛爭能「及早化解」。

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林納克（Gary Lineker）在英國廣播公司主持「本日賽事」（Match of the Day）節目，介紹英格蘭足球超級聯賽（Premier League）焦點。他日前在社群網站指控蘇納克（Rishi Sunak）打擊非法移民的政策與納粹時代沒有兩樣後，遭BBC強迫交出主持棒。

BBC昨天表示，林納克違反了中立原則，公司將先針對林納克社群網站的使用習慣與他尋求「一致且清楚的立場」之後，才會讓他重回螢光幕前。

然而，BBC的決定導致旗下電視、廣播的體育節目大亂。

前英格蘭國腳萊特（Ian Wright）、席瑞爾（Alan Shearer）旋即推文，表態不會再擔任他們過去在「本日賽事」球評的角色。

萊特今天甚至揚言，若林納克被正式解僱，他也將跟着離開BBC。

而BBC周末在英超賽前、賽後播出的「足球焦點」（Football Focus）和「終場比分」（Final Score）兩個節目，也因為主持人和球評的退出而取消。

蘇納克在聲明中說：「林納克過去是偉大的足球員，現在是才華洋溢的主持人。我希望林納克和BBC目前的僵局能及時解決，但這當然應該是他們雙方之間的問題，並非政府的事。」

BBC蘇格蘭、威爾斯以及北愛爾蘭的體育節目表今天也做了異動。

BBC總裁戴維（Tim Davie）說：「身為一名狂熱運動迷，我知道（體育）節目取消很讓人生氣，為此我感到十分遺憾。我們正努力解決問題，確保能夠恢復節目的播出。」

「各方都希望冷靜解決問題。林納克是圈內最優秀的人，這是無須爭辯的。」

© 2023 AFP