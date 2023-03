楊紫瓊奪奧斯卡 成為首位亞裔影後

1 分鐘

(法新社洛杉磯12日電) 楊紫瓊今天以「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)勇奪奧斯卡最佳女主角獎,她接過獎座時不忘謝謝助她事業起步的香港,造就了今天的她。