繼矽谷銀行倒閉又一銀行關門 美監管機構忙止血

（法新社華盛頓12日電） 美國聯邦監管機構出面安撫矽谷銀行倒閉引發的恐慌，保證存戶都能拿回所有款項，同時關閉設於紐約、對加密貨幣友好的商業銀行Signature Bank，避免銀行危機擴散。

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矽谷銀行（SVB）揭露鉅額虧損導致銀行股重挫後，聯邦監管機構10日宣布矽谷銀行關閉，並將其存款轉至另一存保銀行，引爆2008年金融海嘯後最大銀行業危機隱憂。

美國聯邦準備理事會、財政部及聯邦存款保險公司（FDIC）在聯合聲明裡宣布「13日起（矽谷銀行）存戶就能動用所有存款」為安撫外界疑慮，聯合聲明還說「納稅人無需承擔任何與解決矽谷銀行問題有關的損失」。

對於紐約的銀行監管機構今天另關閉Signature Bank，聯合聲明也保證Signature Bank存戶的存款將完整無缺，與處理矽谷銀行相同，不會讓納稅人蒙受損失。

Signature Bank關門是美國一周內倒掉的第3間銀行。設於加州、同樣主要向加密貨幣放貸的商業銀行Silvergate最先於8日終止運營並清算資產。

在銀行接連爆雷之際，聯準會宣布將在財政部批准後設立一項緊急貸款計畫，向符合條件的銀行提供資金，確保它們能「滿足所有存戶的需求」。

矽谷銀行倒閉是2008年金融海嘯以來最大的銀行倒閉事件。因為雖然銀行一些存款25萬美元以下的客戶有聯邦存保公司的保險，但矽谷銀行擁有大量帳下超過25萬美元的大戶，這些大戶則無保障機制。

官員和經濟學家擔心，這波銀行爆雷恐蔓延使在其他地區銀行里有未獲存保帳戶的存戶紛將錢領出轉至更大銀行而爆發擠兌，可能會讓一場原本只是個案的銀行倒閉演變成全面銀行危機。

© 2023 AFP