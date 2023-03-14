入境大鬆綁 中國15日起恢復對外國人審發籤證

（法新社北京14日電） 中國宣布自本月15日起，駐外簽證機關恢複審發外國人各類赴中國簽證。因COVID-19疫情之故，中方在2020年3月28日暫停外國人持有效簽證或居留證入境中國。

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此舉象徵中國向外界重新開放的最新一步。北京從數個月前逐步放鬆定義其防疫措施的嚴格清零政策。

中國駐美國大使館在官網宣布，為進一步便利中外人員往來，決定自北京時間2023年3月15日零時起，就外國人赴中國簽證及入境政策作調整。

一是恢復2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能。二是駐外簽證機關恢複審發外國人各類赴中國簽證。

此外，口岸簽證機關恢複審發符合法定事由的各類口岸簽證。恢復海南入境免簽、上海郵輪免簽，港澳地區外國人組團入境廣東免簽、東協旅遊團入境廣西桂林免簽政策。

鑒於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在全球蔓延，中方決定自2020年3月28日零時起，暫時停止外國人持目前有效來華簽證和居留許可入境。並暫停外國人持APEC商務旅行卡入境，及口岸簽證、各類過境免簽等政策。

根據聯合國世界旅遊組織數據，在此之前，中國2019年接待了6570萬國際遊客。

© 2023 AFP