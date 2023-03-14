憂納卡區情勢升高 亞美尼亞總理與蒲亭商討

（法新社葉里凡14日電） 亞美尼亞總理帕辛揚今天表示，他已經針對在動蕩不安的納戈爾諾．卡拉巴赫地區與俄羅斯維持和平部隊有關的「問題」，向俄羅斯總統蒲亭提出抗議。

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高加索地區夙敵亞美尼亞和亞塞拜然曾經為掌控亞美尼亞裔人口為主的納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）而打過兩場殘酷戰爭，2020年最近一次重大衝突以莫斯科派遣維和部隊進駐當地告終。

帕辛揚（Nikol Pashinyan）在首都葉里凡（Yerevan）的記者會中說：「在昨天與蒲亭（Vladimir Putin）的電話會談中，我談到納戈爾諾．卡拉巴赫地區情勢可能升級，以及俄羅斯維和部隊負責地帶發生問題。」

「亞塞拜然的言論變得一天比一天還要挑釁。」他並對亞美尼亞與卡拉巴赫唯一陸地聯結的所謂拉欽走廊（Lachin corridor）遭到封鎖予以譴責。

帕辛揚形容沿這條路線長達數月交通中斷是在「對亞美尼亞人展開種族清洗作準備」。

自從去年12月中旬以來，自稱亞塞拜然環保人士的團體封鎖拉欽走廊，對他們所說的非法採礦表達抗議。

葉里凡認為，封鎖已經在此一多山地區造成糧食、藥品和燃料短缺，釀成「全面性人道危機」，並且強調其目的是要將亞美尼亞人趕出卡拉巴赫，無異於「種族清洗」。

亞塞拜然對這種說法予以否認。

帕辛揚表示，亞塞拜然巴庫（Baku）當局對於亞美尼亞2月所提締結全面和平條約的提議所作回應，因「亞塞拜然試圖提出對亞美尼亞而言屬於紅線的領土要求」，仍然遭遇着「根本性問題」。

© 2023 AFP