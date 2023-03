第95屆奧斯卡頒獎典禮 電視轉播收視率回升

(法新社洛杉磯13日電) 美國廣播公司(ABC)電視網今天說,奧斯卡金像獎頒獎典禮電視收視率連續2年攀升,有1870萬人收看這場由科幻片「媽的多重宇宙」稱霸、備受好評的典禮。

廣告 繼續瀏覽後續

男星布蘭登費雪(Brendan Fraser)以「我的鯨魚老爸」(The Whale)奪下第95屆奧斯卡最佳男主角獎。女星楊紫瓊不負眾望,憑藉「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)精湛演出,成為奧斯卡首位亞洲影後,本片也順利抱走壓軸的最佳影片大獎。

第95屆頒獎典禮由脫口秀明星吉米金摩(Jimmy Kimmel)回鍋主持,加上「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)和「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)等賣座鉅片入圍加持,主辦單位亟盼吸引觀眾迴流。

本屆奧斯卡頒獎典禮電視轉播平均收視率比去年增加12%。

好萊塢最大盛事奧斯卡頒獎典禮歷來收視率最低的一次落在2021年,當時在COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情影響下,典禮規模大幅縮水,僅吸引約1000萬名電視觀眾收看。

受直播主和社群媒體流傳精采片段瓜分影響,電視轉播觀眾廣泛流失,因此收視率回升對現場頒獎典禮來說可謂為一劑強心針。

© 2023 AFP