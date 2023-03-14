第95屆奧斯卡頒獎典禮 電視轉播收視率回升

（法新社洛杉磯13日電） 美國廣播公司（ABC）電視網今天說，奧斯卡金像獎頒獎典禮電視收視率連續2年攀升，有1870萬人收看這場由科幻片「媽的多重宇宙」稱霸、備受好評的典禮。

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男星布蘭登費雪（Brendan Fraser）以「我的鯨魚老爸」（The Whale）奪下第95屆奧斯卡最佳男主角獎。女星楊紫瓊不負眾望，憑藉「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）精湛演出，成為奧斯卡首位亞洲影後，本片也順利抱走壓軸的最佳影片大獎。

第95屆頒獎典禮由脫口秀明星吉米金摩（Jimmy Kimmel）回鍋主持，加上「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）和「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）等賣座鉅片入圍加持，主辦單位亟盼吸引觀眾迴流。

本屆奧斯卡頒獎典禮電視轉播平均收視率比去年增加12%。

好萊塢最大盛事奧斯卡頒獎典禮歷來收視率最低的一次落在2021年，當時在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，典禮規模大幅縮水，僅吸引約1000萬名電視觀眾收看。

受直播主和社群媒體流傳精采片段瓜分影響，電視轉播觀眾廣泛流失，因此收視率回升對現場頒獎典禮來說可謂為一劑強心針。

© 2023 AFP