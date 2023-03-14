美澳英打造核動力潛艦 原能總署提防核擴散風險

（法新社維也納14日電） 國際原子能總署署長葛羅西今天表示，必須確保美國、澳洲和英國間達成的核動力潛艦協議不會引發「擴散風險」。

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澳洲昨天宣布將採購最多5艘美國核動力維吉尼亞級潛艦，另外要與英國及美國合作打造一款新型核動力潛艦。為因應中國崛起，西方強權野心勃勃，盼在亞太地區壯大軍力。

美國總統拜登強調，這些核動力潛艦不會配備核武。澳洲、美國、英國18個月前締結「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）表示：「本署最終必須確保這項計畫不會導致核擴散風險。」

「3方的法律義務以及不擴散等層面是最重要的。」 根據國際原子能總署新聞稿，擁有核武的英國和美國向諸如澳洲等無核武國家進行核材料國際移轉時，必須向國際原子能總署報告。

葛羅西強調，澳洲則必須與國際原子能總署達成「協議」，才可以將核村料用於「諸如潛艦的核推進系統」。

他承諾「以公正不阿態度」、完全透明地履行他所受的查核和不擴散授權，並表示「此一過程涵蓋嚴肅的法律和複雜的技術問題」。

在繼續與3方商討的同時，葛羅西計畫6月在國際原子能總署下一屆理事會中針對這項議題提出報告。

© 2023 AFP