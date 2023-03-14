非法移民湧入歐洲 義防長歸咎於俄傭兵集團

（法新社羅馬13日電） 義大利國防部長今天指責俄羅斯傭兵集團瓦格納，稱他們為報復義大利等支持烏克蘭的國家，助長非法移民湧入歐洲。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）在記者會中說：「自非洲沿海地區出發的遷徙現象急遽增加，在相當大的程度上，也是瓦格納（Wagner）正在實施的混合戰明確戰略之一。」

「正如歐洲聯盟（EU）、北大西洋公約組織（NATO）和西方國家已經意識到，網路攻擊是俄烏戰爭挑起全球對抗的其中一部分，他們現在應該知道，南歐前線也一天比一天更危險。」

根據義大利內政部的統計，今年到目前為止，已有2萬多名移民自義大利沿海地區上岸，而2022年和2021年的這個數字，僅約6000人。

大多數人是乘坐擁擠的船隻從北非出發，許多人可能會在途中喪命。

瓦格納是由一名被視為與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）關係密切的商人經營，在烏克蘭十分活躍，在非洲出現的足跡分布也越來越廣。

近年來，瓦格納已在中非共和國及馬利共和國站穩腳步。

克羅塞托的評論獲得了義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）的回應。塔加尼今天在訪問以色列期間表示，義大利對「許多無證移民來自瓦格納集團控制的地區」感到憂心。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的右翼政府贏得去年9月的選舉，部分原因是他們承諾解決大量移民的問題。

但批評梅洛尼者表示，她將移民船視為執法而非人道主義問題的政策，釀成2月26日導致超過70人喪生的致命船難。

義大利是歐盟和北約的會員國，是烏克蘭堅定的支持者，向基輔當局運送援助物資與武器，協助該國對抗俄羅斯的侵略。

© 2023 AFP