俄人收養烏克蘭孩童 基輔批俄「綁架」

（法新社基輔15日電） 俄羅斯牧師維諾葛瑞多夫夫婦近來收養5名來自烏克蘭東部俄佔區的孩子，說自己只是想幫助人，然而烏克蘭與人權團體譴責俄國去年全面侵烏後，將數千孩童強迫送進俄國或俄佔區。

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烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上周更稱「俄國犯下綁架、強迫收養、再教育烏克蘭孩童等行徑」，並形容這是「戰爭罪和違反人道罪」；俄羅斯方面則稱只是收留來自烏克蘭的「難民」兒童。

41歲新教牧師維諾葛瑞多夫（Roman Vinogradov）告訴法新社：「我沒偷沒搶。他們（孩子）也不認為自己是被偷來的。」

維諾葛瑞多夫與妻子葉卡捷琳娜（Yekaterina Vinogradova）家住西伯利亞中部的新西伯利亞市（Novosibirsk），當地位於莫斯科以東逾3000公里。他們是一對很有經驗的養父母，目前一共撫養16名孩童，其中4個是親生。

維諾葛瑞多夫夫婦說，在他們提出想再收養孩子的要求後，地方當局問他們要不要收養烏克蘭孩子。

38歲的葉卡捷琳娜說：「兒福機構打電話來說：『你們要收烏克蘭來的孩子嗎？』我們說：『好，我們會收養他們。』有什麼差別嗎？孩子到哪裡都是孩子，國籍不重要。」

這對夫妻目前撫養的5個烏克蘭孩子為同母異父，年紀介於3歲至12歲，共4女1男，6個月前從莫斯科抵達當地。

法新社記者目擊孩子們一起快樂玩雪橇、在養父母的大房子周邊清雪，以及幫忙準備餐點。

維諾葛瑞多夫夫婦表示，這些烏克蘭孩子來自2014年就被親俄分離主義者控制的盧甘斯克市（Luhansk）育幼院，並提出盧甘斯克親俄政府官員發放的收養文件。

維諾葛瑞多夫說，孩子們不記得被剝奪親權的母親。葉卡捷琳娜則表示：「當然他們總有一天會提問，我們會去找她，或許我們會安排見面。」

不過，「人權觀察」（Human Rights Watch）組織在13日公布的報告中，呼籲「國際一致行動」，好讓被強迫出國的孩子回國，並呼籲俄羅斯公布孩子們的下落。

負責兒童權利的烏克蘭總統府專員格拉西姆楚克（Daria Gerasymchuk）上周也告訴記者，「俄羅斯人把我們的孩子藏起來」，基輔至今已帶回308名孩童，「一大批政府官員正為此努力」。

格拉西姆楚克還說，烏克蘭掌握「來自不同城市的許多證據」，並已查明俄羅斯境內有43座兒童收容營，但孩子們「一直被遷來遷去」。

人權觀察組織表示，戰前烏克蘭安置機構里共有10萬5000名孩童，在歐洲僅次於俄羅斯排名第2多。

根據國際法，衝突任一方都不應把孩子送到外國，除非只是基於有說服力的健康或安全理由而暫時這麼做。

© 2023 AFP