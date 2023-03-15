宏都拉斯總統：將與中國建立外交關係

（法新社德古西加巴14日電） 宏都拉斯總統秀瑪��．卡斯楚（Xiomara Castro）今天說，宏都拉斯將與中國建立外交關係，但沒有明確透露這個中美洲國家是否也將切斷與台灣的邦交關係。

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秀瑪��．卡斯楚在推特（Twitter）寫道，她已指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）「處理與中華人民共和國建立正式關係的事宜」。

數周前，她的政府宣布正在與中國協商建造帕圖卡（Pauca）水壩。

雷依納2月宣布帕圖卡水壩計畫時說，這座受中國資助建造的水壩，將有助於宏都拉斯提高能源供應量。

當時，雷依納也否認有關宏都拉斯將與北京建交的猜測。

在與美國結盟下，所有中美洲國家數十年來都與台灣維持邦交關係。但今日，只剩下宏都拉斯、瓜地馬拉與貝里斯與台北當局有外交關係。

過去數十年來，哥斯大黎加、巴拿馬、薩爾瓦多與尼加拉瓜相繼與台灣斷交，轉而與北京當局建交。中國多年來都在挖角台灣的邦交國。

目前，全球只有14個國家承認台灣，包括巴拉圭、海地與加勒比海和太平洋的另7個小島國。

秀瑪��．卡斯楚是宏都拉斯的首位女總統，她上次競選時承諾，她「將立即與中國建立外交與貿易關係」。

© 2023 AFP