當選後從未進過議會 日本網紅議員遭議會驅逐

（法新社東京15日電） 日本議會今天宣布將專門談論名人八卦的YouTuber，後來當上議員的東谷義和驅逐，他是因為從未露面工作，成為70多年來首位遭議會開除的議員。

廣告 繼續瀏覽後續

網紅GaaSyy本名東谷義和（Yoshikazu Higashitani），3月初被要求為他長達數個月的缺席致歉。

但作為「政治家女子48黨」（Seijika Joshi 48）兩名議員之一的東谷義和，還是沒有在議會現身。

儘管議員有出席議會的義務，但51歲的東谷義和自2022年7月當選議員以來，從來沒有踏進參議院。

這名曾經商的YouTuber反而待在他杜拜的家中，並聲稱若他返回日本，會有被捕的風險。根據報導，東谷義和在日本面臨涉嫌誹謗的訊問。

日本參議院昨天決定將他逐出議會。

根據日本媒體報導，這個決定在今天正式對外宣布，這讓東谷義和成為自1951年來，首位被逐出議會的議員。

東谷義和的位置，將由其所屬政黨的另一名成員遞補。

東谷義和所屬政黨「政治家女子48黨」，過去叫做「NHK黨」，推人參選的政治目的只有一個，就是改變日本的公共廣播。

© 2023 AFP