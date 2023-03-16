前洛城��長出使印度人事案 美國參議院表決通過

（法新社華盛頓15日電） 備受爭議的前洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）出任駐印度大使人事案喧騰多時，今天終獲美國聯邦參議院表決過關，懸缺逾兩年的此一關鍵外交職位終於補實。

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2021年賈西迪還是全美第2大城洛杉磯市長時就獲得總統拜登提名持節印度，但是他針對幕僚性騷擾疑雲的處理手法招致批評，這項人事案也遭到卡關。

與其他國家使節任命程序不同，美國大使人事案須經聯邦參議院同意才可派任，過程經常多所延宕，而賈西迪人事案又拖得更久。

媒體報導，現年52歲民主黨員賈西迪一方面展現個人魅力爭取國會支持，他的家族還聘請說客在華府力推，相關努力讓他如願以償。

雖然有數位民主黨議員跑票，但7位共和黨議員投下贊成票。本案在100席參議院中獲52張同意票，跨越半數同意票的門檻而過關。 聯邦參議院多數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在議事廳說：「美國-印度關係極其重要，我們現在有大使了，這是非常好的事。」 賈西迪的前幕僚長疑似對多位賈西迪身邊人士性騷擾，賈西迪遭控知情卻無動於衷，這項人事案因此蒙上陰影。

賈西迪2022年結束兩任洛城��長任期，他曾於2021年12月出席任命聽證會時表示，他「不曾目擊，也不知曉傳聞所稱的行為」。

© 2023 AFP