前總督受命調查中國干預加拿大大選

（法新社渥太華15日電） 加拿大總理杜魯道今天任命前總督強斯敦調查中國涉嫌2次干預選舉的指控。

廣告 繼續瀏覽後續

杜魯道（Justin Trudeau）表示，強斯敦（David Johnston）將擔任此調查的特別報告員。現年81歲的強斯敦曾於2010年至2017年擔任加拿大總督，也是當時英國女王伊麗莎白（Queen Elizabeth）的私人代表。

杜魯道曾在6日表示，他將任命1名獨立特別調查員，針對中國謀畫干預2021與2019年聯邦大選的媒體報導進行調查。

據加拿大媒體報導，中國否認涉及在2019年與2021年選舉期間秘密資助或涉入某些候選人的競選活動。

杜魯道辦公室在聲明中說：「強斯敦先生將獲得廣泛授權，就外國涉及干預最近兩次聯邦大選進行調查，並就如何進一步保護我們的民主提出專家建議。」

聲明指出，政府將遵守強斯敦的建議，其中可能包括正式調查。

反對黨要求杜魯道對中國採取更強硬立場，不過杜魯道迄今迴避公開調查的要求，在加拿大政治體系中，公開調查可能需要幾年時間才能完成。

杜魯道與國安高層已承認中國干涉加國大選的企圖，但堅稱並未改變選舉結果。

強斯敦在擔任總督前是一名公務員與法學教授，他還擔任前總理哈珀（Stephen Harper）的特別顧問，負責為確保加拿大航空大量購買空中巴士（Airbus）而支付的秘密傭金進行公開調查。

© 2023 AFP