本周第3次 北韓試射洲際彈道飛彈

（法新社首爾16日電） 北韓今天在南韓總統尹錫悅即將飛往日本參加罕見峰會之前短短幾小時，向朝鮮半島和日本之間的海域發射一枚洲際彈道飛彈，是本周北韓第3次試射飛彈。

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南韓合同參謀本部表示，他們「偵測到一枚從平壤順安區域附近發射的長程彈道飛彈」，並告訴法新社這是一枚洲際飛彈。

日本防衛省也在社群媒體推特（Twitter）證實北韓發射飛彈，預計這枚飛彈將落在「朝鮮半島以東約550公里的日本專屬經濟區（EEZ）之外」。

日本海上保安廳也向船隻發出警告，提醒它們注意掉落的物體。

北韓今天的試射行動是本月12日以來第3次。南韓和美國目前正在舉行5年來最大規模的聯合軍事演習，且尹錫悅也將在幾小時後在東京會晤日本首相岸田文雄，北韓飛彈和核計畫預料將是兩人優先討論的議題。

日本對朝鮮半島35年的殖民統治期間施以暴行，導致兩國外交關係長期緊張，這次峰會是兩國領袖相隔12年再度舉行會談，希望藉此修復雙邊關係。

南韓和日本都在增加國防開支和聯合軍演，尹錫悅曾表示這對區域和全球穩定至關重要。

尹錫悅在出訪前接受包括法新社在內的媒體書面採訪時表示：「隨着北韓核子和飛彈威脅不斷升級，在這個多重危機時期，南韓和日本愈來愈需要合作。」

「我們沒有本錢浪費時間，對緊張的韓日關係置之不理。我相信我們必須結束相互敵對的惡性循環，並共同努力尋求我們兩國的共同利益。」

© 2023 AFP