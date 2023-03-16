澤倫斯基若與習近平對談 白宮：是好事

（法新社華盛頓16日電） 美國白宮今天表示，烏克蘭總統澤倫斯基若與中國國家主席習近平對談，會是「好事」一樁；白宮同時提醒北京對於俄烏衝突勿採取「偏袒」俄羅斯的觀點。

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「華爾街日報」（The Wall Street Journal）日前報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將與習近平進行俄羅斯全面入侵烏克蘭以來的首次對談。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）今天被問及上述報導時告訴記者：「我們認為兩人如果對談，會是非常好的一件事。」

柯比說，「我方現在和之前都支持」聯繫，但他也對中國推動烏克蘭停火一事提出警告，說停火只會助長俄羅斯侵略。

目前尚未證實澤倫斯基將與習近平通話，不過，中國國務委員兼外長秦剛今天已與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）通電話。

庫列巴在推特上總結與秦剛的通話內容，表示其中包括討論「領土完整性原則的重要性」，但未提供細節。

庫列巴還寫到，他在跟秦剛通話期間，強調了澤倫斯基提案「結束侵略並恢復烏克蘭境內公正和平」的重要性。

另外，據傳習近平也準備造訪莫斯科，與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面。

柯比表示，美國尚未確定習蒲二人將舉行峰會，但呼籲北京避免尋求「只反映俄國觀點」的戰爭解決之道。

© 2023 AFP