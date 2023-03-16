無人機墜黑海美俄通話 俄稱按比例應對美挑釁

（法新社莫斯科15日電） 美軍一架無人機昨天在黑海遭俄國戰機攔截而墜毀，美、俄國防部長今天通話。告訴奧斯汀，這次意外源於美方為對付俄國而增加情搜。俄方稱會「按比例」應對美方「挑釁」。

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華府方面稱俄軍一架蘇愷-27（Su-27）戰機將美軍的MQ-9無人機撞落黑海，莫斯科方面否認責任在俄方，指控是美方在相關區域內執行具有敵意的飛行所致。

俄方證實俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）通話，稱通話是應美方所請。

蕭依古告訴奧斯汀，這次意外源於美方為對付俄國而增加情搜。這也是俄國總統蒲亭去年2月底揮師入侵烏克蘭後，美俄間發生第一起這類事件。

俄國國防部發布的聲明指出，蕭依古告訴奧斯汀「頻繁執行有損俄國利益的情搜、不遵守俄方宣告的限飛區規定」，導致這次事件發生。

俄國國防部還警告，他們會「按比例」應對日後美方一切「挑釁」。

俄國國防部說：「美國戰略無人機飛到克里米亞外海，本質就是挑釁，造就黑海地區情勢升溫。俄方無意讓事情演變至此，但會繼續按比例應對一切尋釁。」

除雙方防長通話外，俄軍參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）也與美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）通話。

© 2023 AFP