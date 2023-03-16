芬蘭總統稱土耳其已就芬蘭加入北約做出決定

（法新社赫爾辛基15日電） 芬蘭總統尼尼斯托今天表示，土耳其已就芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）作出決定，他本周將訪問土耳其，聽取土耳其總統艾爾段對於此事的決定。

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尼尼斯托（Sauli Niinisto）表示，土耳其方面希望宣布決定時他能在場，他當然應邀前去接受對方的決定。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）稍早暗示土耳其將同意芬蘭加入北約，他表示「將盡自己的一份力量，信守我們做出的承諾。」同時他也向媒體表示，17日將與芬蘭總統會面。

土耳其需國會投票通過才能批准芬蘭加入北約。

莫斯科去年2月全面入侵烏克蘭後，芬蘭與瑞典放棄數十年來的軍事不結盟政策，於去年5月申請加入北約。

芬蘭、瑞典與土耳其去年6月在西班牙的北約峰會上簽署一項三方協議，土耳其一再對瑞典未能履行承諾表示失望，同時表示對芬蘭的進步感到滿意。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）昨天表示，芬蘭比瑞典早一步加入北約的可能性在近幾周「增加」，但強調瑞典加入只是時間早晚問題。 尼尼斯托表示他將繼續支持瑞典加入北約，並補充說他已與克里斯特森討論過此事。 土國中止與瑞典的入會談判是因為瑞典1月爆發抗議活動，在斯德哥爾摩土國大使館外發生焚燒可蘭經事件，不過相關談判3月9日已在布魯塞爾恢復。

© 2023 AFP