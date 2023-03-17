國際刑事法院發令逮捕蒲亭 烏克蘭歡呼

（法新社基輔17日電） 國際刑事法院（ICC）今天對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將烏克蘭兒童「非法遣送」至俄羅斯的行為發布逮捕令，烏克蘭官員對此決定歡呼稱慶。

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法新社報導，總部設於荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院指出，針對俄羅斯兒童權利也對總統專員利沃瓦-貝洛瓦（Maria Alexeyevna Lvova-Belova）發布逮捕令。

俄羅斯並非國際刑事法院成員，目前還不清楚國際刑事法院計畫如何執行逮捕令。

烏克蘭檢察總長柯斯汀（Andriy Kostin）在社群媒體表示：「全世界收到一個訊號，即俄羅斯政權是犯罪的，其領導者和親信將被追究責任。」

柯斯汀說：「這是對烏克蘭，以及對整個國際法體系的歷史性決定。」

「世界領導人在與他（蒲亭）握手並坐下談判前，應將三思而後行。」

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）今天表示，這項舉措「只是剛開始而已」。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）也對這個消息表示歡迎。

他說：「正義之輪正在啟動。我對國際刑事法院的決定鼓掌。」「國際犯罪者將為偷竊孩童和其他國際犯罪被追究責任。」（譯者：徐睿承）

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