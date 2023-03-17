巴黎紅磨坊將陸生蟒蛇浸水表演 挨罵後允不再犯

（法新社巴黎16日電） 法國巴黎知名夜總會「紅磨坊」（Moulin Rouge）在表演時，將陸生蟒蛇浸入水中與舞者一起玩耍，引發動物保護人士強力抨擊；紅磨坊今天承諾不再這麼做。

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法新社報導，在紅磨坊的每日表演中，有一個橋段是舞者在透明水箱裡與蟒蛇一起玩耍。動保人士說，把陸生蛇浸在水裡很殘忍，那些蛇一直努力把頭維持在水面以上。

成立於1889年的紅磨坊已屈服於巴黎官員和動保人士的壓力。

巴黎市長辦公室官員致函紅磨坊表示，表演中所用的東南亞網紋蟒（Southeast Asian reticulated pythons）和印度蟒蛇（Indian pythons）是生活在陸地上的物種，都受到保護。

信中提到：「這兩種蟒蛇可能很會游泳，但表演未考慮到這些物種的自然行為。」

紅磨坊並未說明何時終止這個節目，僅說必須向表演群發出「合理通知」。

紅磨坊表示，「紅磨坊意識到動物福利的社會發展，將終止這齣劇碼」，尊重動物對於紅磨坊的營運來說「一向很重要」。

法國2021年一項法案規定，自2023年起禁止夜總會或電視節目利用野生動物表演，並於2028年開始禁止飼養野生動物。（譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP