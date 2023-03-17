民調：中立國瑞士多數人支持向北約靠攏

（法新社日內瓦16日電） 在俄羅斯全面入侵烏克蘭1年後，瑞士政府今天指出，瑞士大多數人支持與北大西洋公約組織（NATO）建立更密切的關係，是這個軍事中立國首次出現這樣的情況。

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隸屬蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）的瑞士軍事學院及安全研究中心（Center for Security Studies）發布了一份關於外交、安全和國防政策問題的公眾輿論年度調查，以評估長期趨勢。

調查顯示，今年1月時，55%的瑞士人支持與北約建立更緊密的關係，比2021年1月的調查結果高出10個百分點。

瑞士國防部透過聲明表示：「這是首次有些微多數人口抱持這樣的意見。」

國防部總結道：「自烏克蘭戰爭爆發以來，瑞士民眾對我國和世界的未來感到更加悲觀。他們現在也以更具批判性的眼光看待中立這件事，並宣布已準備好進行更多合作。」

不過，僅1/3受訪者支持瑞士真的加入北約。

瑞士一貫抱持的立場之一，就是作為一個裝備精良的中立國，而這個擁有860萬人口的內陸國家對男性施行徵兵制。

瑞士雖非北約成員國，但依據北約「和平夥伴關係」（Partnership for Peace）計畫及「歐洲-大西洋夥伴理事會」（Euro-Atlantic Partnership Council）規章與這個防禦聯盟合作，瑞士可以在當中表達對外交政策和安全問題的關切。

© 2023 AFP