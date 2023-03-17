葉倫：美銀行體系仍穩健 憂心蔓延風險

（法新社華盛頓16日電） 美國財政部長葉倫今天告訴國會議員，儘管市場對矽谷銀行和Signature銀行最近相繼倒閉感到憂心，但美國銀行體系依然穩健。不過葉倫也坦承是有嚴重的蔓延風險。

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矽谷銀行（SVB）與Signature銀行接連倒下，是2008年金融危機以來美國銀行業最大災難，促使美國當局迅速介入以保護存戶。

耶倫對聯邦參議院財政委員會（Senate Finance Committee）表示：「政府本周的行動已表明，我們堅定確保金融體系持續強健，儲戶存款仍是安全的。」

她在國會聽證會上說：「我可以向委員們保證，我們的銀行系統是健全的。」聽證會中還談到美國總統拜登的最新預算建議。

矽谷銀行原是美國第16大銀行，也是1980年代以來美國各地新創企業的主要放款銀行。但上周突然爆發大規模擠兌，導致財務崩潰，10日遭到美國監管機關接管。

美國財政部、聯邦準備理事會（Fed）與聯邦存款保險公司（FDIC）12日提出計畫，以確保矽谷銀行儲戶可以提領存款。同時聯準會也向銀行業提出新的放款工具，以防矽谷銀行迅速倒閉的事件重演。

而銀行倒閉疑慮已經蔓延至歐洲，市場混亂迫使瑞士第2大銀行瑞士信貸（Credit Suisse）向瑞士央行求助。

葉倫談到目前情況時表示：「我們感覺有嚴重的蔓延風險，恐導致許多銀行倒閉，並再發生擠兌。」

今天會中葉倫被問及矽谷銀行倒閉背後問題，她說，矽谷銀行為了滿足流動性需求，不得不出售預計會持有的到期資產。但由於利率上揚，包括美國國債在內的資產已失去市場價值。

葉倫又說：「將仔細研究銀行發生的事情，以及引發這個問題的原因。」（譯者：紀錦玲）

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