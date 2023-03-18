國際刑事法院發逮捕令 專家研判蒲亭入獄可能性低

（法新社海牙17日電） 國際刑事法院（International Criminal Court）就俄烏戰爭對俄羅斯總統蒲亭發出逮捕令，不過專家指出，蒲亭不太可能因為戰爭罪被判入獄，除非「俄羅斯政權更迭」。

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蒲亭（Vladimir Putin）因被控將烏克蘭兒童遣送俄羅斯而涉犯戰爭罪，法院同時也對俄國兒童權利總統專員利沃瓦-貝洛瓦（Maria Alexeyevna Lvova-Belova）發逮捕令。

俄羅斯和美國、中國一樣，都不是國際刑事法院成員國。國際刑事法院之所以對蒲亭提出指控，是因烏克蘭接受國際刑事法院管轄，雖然烏克蘭本身也不是成員國。

莫斯科當局很快就對蒲亭的逮捕令提出反駁，稱俄羅斯在任何情況都不會把本國公民引渡給國際刑事法院。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯「不承認這個法院的管轄權，因此從法律角度來看，國際刑事法院的這項決定無效」。

荷蘭萊登大學（Leiden University）國際公法助理教授羅斯（Cecily Rose）說，蒲亭不太可能因為戰爭罪被判入獄，除非「俄羅斯政權更迭」。

© 2023 AFP