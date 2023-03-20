涉為中國訓練飛行員 律師控澳洲誘捕前美飛官

（法新社雪梨20日電） 前美軍陸戰隊軍官杜甘被控為中國軍隊訓練飛行員遭逮，其律師今天指控澳洲政府為將杜甘引渡到美國，將他先誘騙到當地後就把他逮捕。

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杜甘（Daniel Edmund Duggan）於2022年10月出於美國政府要求下在澳洲被捕，華府指控他2010年到2012年間違反美國的武器禁令，訓練中國的艦載機飛行員。

現年54歲的杜甘是位備受推崇的飛行員，曾在美軍陸戰隊服役12年，官拜少校的他擔任過戰術飛行教官。

杜甘在他2014年離開澳洲轉赴中國前，已在澳洲定居10年，育有6名子女。

杜甘的律師米拉里斯（Dennis Miralis）表示，杜甘去年10月從中國返回澳洲前已獲得澳洲安全情報組織（ASIO）發給他安全許可，以便從事一份新的與航空相關工作，但他在返回澳洲的班機上卻收到逮捕令，且安全許可還被撤銷。

米拉里斯表示安全許如此快就被撤銷，不禁讓人懷疑是「誘捕」手段，只是先讓杜甘以為可以安心離開中國返家。

中國和美國之間沒有引渡條約，但澳洲與美國間有。米拉里斯說：「操弄安全許可給他能安全回澳洲的錯覺，這件事影響嚴重。」

「美國的誘捕臭名在外。按美國法律，誘捕完全合法的，但依澳洲法律並非如此。」

杜甘的案子今天進行簡短庭訊，之後要到5月才會再開庭，讓米拉里斯能向政府取得更多文件。

美國則試圖加快引渡杜甘，告訴法院「是時候讓案件有所進展了」。

代表美國政府的律師葛洛佛（Trent Glover）說：「基本上從美國的角度來看，本案已準備好繼續往前走。」

一份2016年提交、但去年12月才解封的起訴書宣稱，杜甘離開美國軍隊後，提供「國防服務」給「外國（中國）人」，違反美國對中國的武器禁令。

美國政府指控杜甘獲得超過11萬澳元（約新台幣229萬元）報酬，為中國軍方訓練飛行員。

起訴書指出，杜甘分別在中國與南非一間試飛學院訓練飛官，還說杜甘因具符合北大西洋公約組織（NATO）標準的海軍航空經歷，因此獲聘為教官。

杜甘離開美軍陸戰隊後2002年搬到澳洲，之後獲得公民身份，並在名為Top Gun Tasmania的飛航公司工作。公司紀錄顯示杜甘約是在2014年前往北京。

© 2023 AFP