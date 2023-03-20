烏克蘭焦急觀望習近平訪俄 憂心中國插手軍援

（法新社華沙20日電） 中國國家主席習近平本周即將訪問克里姆林宮，烏克蘭焦急觀望，憂心中國最終會決定軍援戰略夥伴俄國，對戰爭造成重大影響。

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在俄烏戰爭當中，北京試圖把自己描繪成中立方，既不譴責俄羅斯，也不明確支持俄國入侵烏克蘭。

自俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭以來，中國在堅持尊重烏克蘭領土完整性原則的同時，也給予俄國實質的外交支援。

缺乏影響力的烏克蘭只能企盼西方盟友對中國領導人的施壓，能協助繼續保持脆弱的平衡。

基輔智庫「新歐洲中心」（New Europe Center）首席副主任蘇羅德基（Sergiy Solodky）表示，「烏克蘭只懷抱最低程度的期望：僅希望事態不要惡化」。

這項議題過於敏感，在習近平訪問俄國的20日至22日期間，烏克蘭當局不希望發表公開評論。習近平與俄國總統蒲亭在這3天預料將至少兩度會面。

一名要求匿名的烏克蘭高層官員告訴法新社，「烏克蘭會密切關注這趟訪問。對我們而言，中國維持政策不變，繼續保持對於他國領土完整性的尊重，這一點相當重要」。

與此同時，隨着俄羅斯在烏克蘭的戰事陷入僵局，美國今年2月指控北京正在考慮軍援俄國。

中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）2月告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS），「我們確信中國領導人正在考慮提供俄國致命武器」。

根據媒體報導，中國考慮提供的武器包括彈藥和無人機。中國強烈否認這些說法。

目前僅有伊朗提供莫斯科攻擊性無人機，被特別應用於瞄準烏克蘭的能源基礎建設。

美國官員指出，中國企業早已提供俄國非致命性設備。

另一名拒絕具名的烏克蘭高層官員說，「如果他們（中國）開始提供武器，對我們而言將是一個很嚴重的問題」。

然而，烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）試圖淡化中國援俄的可能性。

他在17日刊出的訪問中表示，「中國…不會和俄國同謀」。

目前在台灣國防安全研究院駐點研究的烏克蘭戰略學者溥猷立（Yurii Poita）也認為，中國的軍援現階段不會發生。

他告訴法新社，「我們不預期他們會在短期內提供中國的戰車、航空設備或多管火箭系統」。

現階段，中國實際上試圖扮演調解人的角色。2月底，北京發布了12點烏克蘭方案，呼籲莫斯科和基輔對話，但並未提及要俄國從烏克蘭撤軍，也譴責了對於俄國的「單邊」制裁。

西方國家拒絕接受這份文件，但烏克蘭不願激怒中國，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示「我們必須與中國合作」。

雖然中國和烏克蘭有過零星外交對話，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，澤倫斯基不曾與習近平通話，儘管他曾公開表示有對話意願。

溥猷立表示，「從（去年）8月以來，澤倫斯基一直嘗試要與習近平溝通」，但「中國就是不拿起話筒」。

溥猷立說，根據美國媒體，習近平訪俄之後，中烏可能會有對話，但預料「不會有突破性進展」。

他說，從經濟和地緣政治方面來看，「俄國對中國都非常重要，比烏克蘭的重要性大得多」。

蘇羅德基說，基輔「從來沒有真正發展出一套對中國政策」，也已經有2年沒有派任駐中國大使，因此「無法希望他們會突然聽進我們的話」。

© 2023 AFP