拜登選擇中間路線 2024總統大選勝選策略

（法新社華盛頓21日電） 美國總統拜登今天驅車前往一場環保活動時，會同時聽到左右派民眾抱怨。全美仍在等待拜登正式宣布明年將尋求連任，但他已清楚展現自己打算採取何種立場勝選：走中間路線。

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在一個立場黑白分明的時代，拜登想要走一條灰色道路。

因此，當拜登今天在美國內政部的環境論壇上致詞時，他將強調白宮新聞室所說的，政府「對於促進保育、修復和管理進行了歷史性投資」。

拜登可能會提到，他監督美國國會通過史上最大規模綠能投資的「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act，IRA）；或是提到他簽署連串行政命令，逆轉川普嘗試開放發展野生動物保護區的政策。拜登在2020年總統大選擊敗川普，2024年大選兩人可能會再度交手。

不過，拜登一周前才批准康菲石油公司（ConocoPhillips）具有爭議性的阿拉斯加州北坡（North Slope）地區大規模石油鑽探計畫，估計這項開發計畫將釋放相當於200萬輛汽車的碳排。

拜登對局勢混亂的美國南部與墨西哥邊界採取的政策，同樣讓盟友和措手不及的敵手大感意外。

去年美墨邊境不斷有非法移民和尋求庇護者湧入，讓拜登政府看上去幾乎束手無策。今年，拜登政府祭出嚴格新措施，讓非法移民甚至打消進入美國的念頭，導致移民數量大幅減少。

有報導指出，拜登甚至正在考慮授權恢復川普執政時期最受猛烈批評的政策之一，也就是將非法越境的一家人全部拘留。

美國右派陣營愈來愈難將拜登描繪成一個失控的社會主義者。正如保守派雜誌「國家評論」（National Review）所寫的，新任白宮幕僚長齊安茲（Jeff Zients）顯然「要麼本能上不那麼自由派，不然就是對拜登任期第3年或第4年實現進步主義願望清單不那麼感興趣」。

至於在美國左派陣營，拜登單純有很多政治資本可以消耗。

美國國會進步派黨團（Congressional Progressive Caucus）主席傑亞帕爾（Pramila Jayapal）告訴美國國家廣播公司（NBC）：「我仍然相信，他（拜登）在絕大多數領域都非常好。」

民主黨左派長期支柱聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）也說：「我們並非在所有事情上都意見一致，但是我很高興是他當總統。」

© 2023 AFP