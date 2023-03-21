美國指責中俄作梗 「鼓勵」北韓試射飛彈

（法新社紐約20日電） 美國今天指責中國與俄羅斯，因為中俄在聯合國安全理事會阻撓對北韓發射飛彈行為採取聯合行動，美國認為中俄等於是在「鼓勵」北韓發射飛彈。

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美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）抨擊中俄兩國拒絕「進行誠信外交」，並指責他們「在安理會蓄意阻撓，鼓勵北韓發射彈道飛彈而不受懲罰。」

湯瑪斯-葛林斐德在安理會的一場會議上問道：「朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）到底要違反聯合國安理會的決議義務多少次，中國與俄羅斯才會停止包庇北韓政權？」

去年5月，中國與俄羅斯否決了一項對北韓實施新制裁的決議，此後，儘管北韓多次發射飛彈，最近一次即在19日，但安理會尚未就此問題通過任何決議。

安理會上一次對北韓採取一致行動是在2017年。時任美國總統的川普在北韓進行飛彈與核試後，帶頭通過3項一致決議，對北韓實施了3輪嚴厲的經濟制裁。

包括美國、法國、日本與南韓在內的9個安理會成員國，在聯合聲明中譴責北韓試射飛彈「數量前所未見」，並表示「日益嚴重的危機不僅威脅地區，還威脅全球和平與穩定」。

聲明說道：「朝鮮民主主義人民共和國正在考驗安理會的決心和宗旨，安理會必須採取行動。」

中國與俄羅斯拒絕對北韓的飛彈試射承擔任何責任，並表示這應歸咎於美國與南韓舉行的聯合軍事演習。

© 2023 AFP