韓日融冰 推動軍情共享協定正常化

（法新社首爾21日電） 南韓今天證實，已推動讓韓日共享軍情的「軍事情報機密保護協定」（GSOMIA）正常化。面對平壤與日俱增的威脅，南韓與日本關係逐步融冰。

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南韓外交部做出上述決定前，總統尹錫悅上周剛訪問東京，並會見日本首相岸田文雄，為兩國12年來首場最高階層雙邊會議。對於源自日本殖民統治朝鮮半島35年的歷史爭執，雙方同意冰釋前嫌。

據報導，尹錫悅告訴岸田，他希望2016年兩國簽定的「軍事情報機密保護協定」能「完全正常化」。

協定旨在允許這兩個美國盟邦互相分享軍事機密，特別是針對北韓核武與飛彈能力方面。但首爾當局2019年與東京政府關係惡化，揚言廢棄協定。

南韓外交部今天發聲明表示，首爾「透過書面文件告知日方」，決定讓該軍事協定正常化。南韓外交部這項舉措上周末媒體已報導。

聲明表示，此舉「消除不確定性，為韓日雙方、韓日美三方加強軍事情報分享奠定基礎」。

儘管面臨二戰時期「徵用工」（日本企業強徵南韓勞工）受害者等國內人士的強烈反彈，尹錫悅仍以朝鮮半島面臨安全挑戰為由，試圖改善與東京的關係。

尹錫悅今天在一場內閣會議上說，日本已就歷史問題表示反省和道歉了幾十次，南韓社會中卻有部分勢力企圖藉批評來謀取政治利益。

© 2023 AFP