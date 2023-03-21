92歲的媒體大亨梅鐸 第5次訂婚

（法新社華盛頓20日電） 92歲的澳洲保守派媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）今天接受自家媒體「紐約郵報」採訪時表示，他將第五度結婚。

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梅鐸已與史密斯（Ann Lesley Smith）訂婚，史密斯是一名66歲的舊金山前警察牧師，也是美國鄉村歌手兼媒體主管契斯特史密斯（Chester Smith）的遺孀。

梅鐸向小報（紐約郵報）表示，「我非常緊張。我害怕墜入愛河─但我知道這將是我的最後一次（結婚）。最好是。」「我很高興。」

梅鐸去年與他第4任妻子、模特兒潔芮霍爾（Jerry Hall）離婚，雙方婚姻維繫了6年。

美國財經商業雜誌「富比世」（Forbes）報導，梅鐸的媒體帝國包括「華爾街日報」（Wall Street Journal）、福斯新聞（Fox News）和其他具影響力的媒體，身價超過200億美元（約合新台幣6100億元）。

梅鐸是在去年他加州酒莊的活動遇到了未婚妻，兩人很快就決定「一起度過後半生」。

史密斯表示她已結過婚，並非天真沒經驗，人生接近70意味着進入下半場「我等到了合適的時間，朋友們為我感到高興。」

婚禮將於今年夏天舉行，這對夫婦計畫在美國和英國度過。

梅鐸有6個小孩，他的第一任妻子是澳大利亞空姐布克（Patricia Booker），兩人於1960年代末離婚。

梅鐸第二任妻子安娜是一名報社記者，在1999年離婚前，他們在一起30多年。他與鄧文迪的第三段婚姻是於2013年結束。

© 2023 AFP