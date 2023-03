中國調停俄烏戰爭 對美國形成新挑戰

(法新社華盛頓22日電) 俄烏戰爭打了一年多,很少人預期中國國家主席習近平施展的外交手腕可讓戰局取得突破,但在華府,有人擔憂北京可能會在其他地方獲得成功,即在全球舞台上贏得信譽。

習近平在莫斯科兩天會談期間闡述他對烏克蘭的立場,而在此前一周,中國宣布促成伊朗與沙烏地阿拉伯恢復外交關係。伊朗與沙烏地是中東地區的宿敵,數十年來,美國一直都是兩國間的主要外交權力掮客。

美國對中國的外交攻勢一直抱持半信半疑的態度,由於烏軍已成功擊退俄軍一年多,華府認為中國提議停火只是為俄羅斯爭取時間,好讓俄軍得以重整旗鼓。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)說:「全球不應被俄羅斯在中國或任何國家支持下,以對自身有利條件凍結戰爭的戰術行動所愚弄。」

但美國官員與專家說,中國施展的外交手腕與其說是為了結束戰爭,不如說是為了改變論述。

美國威爾遜中心(Woodrow Wilson Center)季辛吉中美關係研究所(Kissinger Institute on China and the United States)主任戴博(Robert Daly)說,習近平「希望被視為和事佬並受到各界重視」。

「比起採取確切行動讓烏克蘭恢復和平,他現在對此更感興趣。這主要是為了傳達訊息。」

美國覺得愈來愈能成功說服西方盟國,讓他們將中國視為對全球構成威脅,在美國聲稱北京考慮向俄羅斯供應武器後,這樣的觀點在歐洲獲得愈來愈多人認同。

在對抗美國上,俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)是習近平的最大盟友,除非蒲亭受到嚴重威脅,否則戴博不認為中國將提供重大的軍事支援。

不過戴博說,習近平將自己塑造成和事佬,在歐洲邊緣地區可能可發揮效用,尤其是在開發中國家內,這些國家對美國熱衷維護「基於規則的國際秩序」說法不太買單。

戴博說,習近平「不太需要敦促烏克蘭恢復和平或停火,他只要公開宣稱有意促成和平,雖然有點矛盾,只要說明有意維護主權與尊重他國的領土完整性,這樣就能達到他想要的成果」。

