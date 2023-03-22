中國調停俄烏戰爭 對美國形成新挑戰

（法新社華盛頓22日電） 俄烏戰爭打了一年多，很少人預期中國國家主席習近平施展的外交手腕可讓戰局取得突破，但在華府，有人擔憂北京可能會在其他地方獲得成功，即在全球舞台上贏得信譽。

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習近平在莫斯科兩天會談期間闡述他對烏克蘭的立場，而在此前一周，中國宣布促成伊朗與沙烏地阿拉伯恢復外交關係。伊朗與沙烏地是中東地區的宿敵，數十年來，美國一直都是兩國間的主要外交權力掮客。

美國對中國的外交攻勢一直抱持半信半疑的態度，由於烏軍已成功擊退俄軍一年多，華府認為中國提議停火只是為俄羅斯爭取時間，好讓俄軍得以重整旗鼓。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說：「全球不應被俄羅斯在中國或任何國家支持下，以對自身有利條件凍結戰爭的戰術行動所愚弄。」

但美國官員與專家說，中國施展的外交手腕與其說是為了結束戰爭，不如說是為了改變論述。

美國威爾遜中心（Woodrow Wilson Center）季辛吉中美關係研究所（Kissinger Institute on China and the United States）主任戴博（Robert Daly）說，習近平「希望被視為和事佬並受到各界重視」。

「比起採取確切行動讓烏克蘭恢復和平，他現在對此更感興趣。這主要是為了傳達訊息。」

美國覺得愈來愈能成功說服西方盟國，讓他們將中國視為對全球構成威脅，在美國聲稱北京考慮向俄羅斯供應武器後，這樣的觀點在歐洲獲得愈來愈多人認同。

在對抗美國上，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是習近平的最大盟友，除非蒲亭受到嚴重威脅，否則戴博不認為中國將提供重大的軍事支援。

不過戴博說，習近平將自己塑造成和事佬，在歐洲邊緣地區可能可發揮效用，尤其是在開發中國家內，這些國家對美國熱衷維護「基於規則的國際秩序」說法不太買單。

戴博說，習近平「不太需要敦促烏克蘭恢復和平或停火，他只要公開宣稱有意促成和平，雖然有點矛盾，只要說明有意維護主權與尊重他國的領土完整性，這樣就能達到他想要的成果」。

© 2023 AFP