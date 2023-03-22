敘利亞阿勒坡機場遭空襲 疑以色列摧毀伊朗武器庫

（法新社大馬士革22日電） 敘利亞國防部表示，以色列今天凌晨發動一場空襲，擊中阿勒坡機場附近，造成「財物損害」及機場暫停運作。

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這是阿勒坡（Aleppo）國際機場本月第2度遇襲。敘利亞國防部在聲明中說，當地時間今天上午約3時55分，以色列從敘利亞濱海城市拉塔基亞（Latakia）以西的地中海海域發射數枚飛彈。阿勒坡是敘利亞第2大城。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，這場空襲鎖定的目標，是「機場區域，以及位於機場邊緣、屬於親伊朗部隊的一座武器倉庫」，這座倉庫因此遭到「完全摧毀」。

敘利亞交通部官員哈里爾（Suleiman Khalil）告訴法新社，技術人員正在檢查損害情況。

敘利亞國防部僅提及財物損害，尚未提到是否有人員傷亡。

自從敘利亞北部與土耳其接壤地帶2月6日發生規模7.8強震造成慘重破壞，阿勒坡機場一直是空運紓困物資進入敘利亞的重要管道。根據敘利亞交通部的說法，地震後已有80多架次的紓困物資班機降落阿勒坡機場。

本月7日以色列已對阿勒坡機場發動一場空襲，造成3人死亡，機場過了數天才重新開放。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）

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